إلحق اشتري في رمضان.. أحدث موبايل شاومي Poco بسعر تحت 5000 جنيه

هاتف Poco C61 يظهر لأول مرة في الهند حسب الموعد المحدد. إنه أحدث هاتف ذكي من العلامة التجارية. يخلف الجهاز Poco C51 الذي صدر العام الماضي.

هاتف Poco C61 الذي تم الكشف عنه حديثًا هو عبارة عن هاتف Redmi A3 معاد العلامة التجارية بسعر أرخص. المنتج أرخص من المنتج الأصلي لأنه يُباع حصريًا عبر الإنترنت من خلال Flipkart.

تشمل بعض أهم مميزاته شاشة كبيرة بمعدل تحديث مرتفع، وظهر زجاجي، وبطارية عالية السعة.

يبدو Poco C61 كهاتف ذكي متميز مع وحدته الدائرية العملاقة. يحتوي على إطار مسطح من البلاستيك وظهر زجاجي.

يتباهى الهاتف Poco بشاشة 6.71 بوصة مع نوتش على شكل دمعة ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass 3. لوحة LCD لها دقة 1650 × 720 بكسل (HD +) ومعدل تحديث 90 هرتز ومستوى سطوع ذروة 500 شمعة.

يضم الهاتف معالج MediaTek Helio G36. يقترن الشريحة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x ومساحة تخزين eMMC 5.1.

يأتي الهاتف مع إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف تتكون من مستشعر أساسي 8 ميجابكسل ومستشعر ثانوي 0.08 ميجابكسل. في الأمام ، يحتوي على كاميرا 5 ميجابكسل.

للبصمة، يستخدم Poco C61 مستشعر بصمة مثبت على الجانب. كما أنه يتميز بمقبس سماعة رأس 3.5 مم وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD. يحتوي على جميع خيارات الاتصال الأساسية ، مثل بطاقة SIM المزدوجة ، و 4G ، و Wi-Fi 5 ، و Bluetooth 5.3 ، و GNSS.

أما بالنسبة للبرنامج ، فإن الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 14. أخيرًا ، يستمد طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 10 وات عبر منفذ USB Type-C.

سعر Poco C61 في الهند

يأتي هاتف Poco C61 بأسعار التالية في الهند.

4 جيجا بايت + 64 جيجا بايت - (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) أي أقل من 5000 جنيه مصري، وللنسخة 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت - (حوالي 100 دولارًا أمريكيًا)

يأتي هاتف Poco C61 باللونين الأسود الماسي الأزرق الخيالي والأخضر الغامض. سيتم بيعه عبر Flipkart ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند الرسمي يوم 28 مارس.