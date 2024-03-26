مسؤول تركي يكشف تفاصيل عن هاربين اثنين متورطين في هجوم موسكو

أفاد مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، بأن اثنين من المشتبه بهم في هجوم موسكو تنقلا بحرية بين تركيا وروسيا ؛بسبب عدم صدور أوامر اعتقال حينها ضدهم.

ووجهت محكمة موسكو ، الأحد الماضي، تهمة الإرهاب إلى اثنين من منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية.

ووصل المتهمون في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد.

وأظهرت صور حديثة أحد المتهمين من داخل محكمة في موسكو، بعدما تم اقتياده معصوب العينين إلى قاعة المحكمة، ثم أزيلت العصابة عن عينيه لتظهر حولها هالات سوداء واضحة.

ومثل أول متهمين في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، مساء اليوم أمام محكمة في العاصمة الروسية.

وتلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن اثنين من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.

كما اتهم اثنان من المشاركين بهجوم إرهابي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.