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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد يوم من قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. هنية يتوجه إلى العاصمة الإيرانية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء مسئولين إيرانيين.

وفي تغريدة على حسابها على منصة “إكس”، قالت قناة "برس تي. في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، إن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتوجه إلى طهران اليوم، الثلاثاء، للقاء مسئولين إيرانيين".

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والجماعة الفلسطينية؛ حسبما أفادت وكالة"رويترز".

وكان مجلس الأمن الدولي أقر، أمس الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.  

وكانت عدة دول قد تقدمت بمشروع القرار. 

وطالب مجلس الأمن الدولي أمس، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

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