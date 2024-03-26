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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تحصين طيور
تحصين طيور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن تنفيذ حملة تحصين واسعة النطاق شملت 26 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الداجنة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتضمنت الحملة، تحصين 17230 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وتحصين 9000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور في الحد من انتشار الفيروسات وحماية الطيور والبشر على حدٍ سواء.

وأشار إلى ضرورة التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 40 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالى عدد 20140 طائرًا، ومنح 10 تصاريح نقل للطيور الحية.

وأكد بشار، حرص مديرية الطب البيطري على تكثيف جهودها للحفاظ على الثروة الداجنة وحماية صحة المواطنين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية.

الأمراض الوبائية الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الثروة الداجنة

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