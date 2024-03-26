لمروره بأزمة نفسية.. شاب يُلقي نفسه من أعلى كوبرى طلخا

أقدم شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا فى محافظة الدقهلية إلا أنه جرى إنقاذه وتم نقله للعناية المركزة.



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام شخص بإلقاء نفسه فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا.



انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث جرى انقاذه وتبين أنه يدعى محمد . ال . ع ٣٤عاما مقيم قرية الخيارية التابعة لمركز المنصورة ويعمل فنى اشعه مستشفى الكلى .



وتم نقله إلى المستشفى وتم وضعه فى العناية المركزة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.