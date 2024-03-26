الجيزة: حملات مكثفة على مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالأجرة الجديدة

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية ومحطات تموين السيارات والأسواق؛ لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الثلاثاء/ الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور على مواقف السرفيس؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وشدد المحافظ على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم تنفيذها، وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أية مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز.

ووجه مسئولي كافة مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس، وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

وأطلع على جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصه بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب؛ لضمان عدم استغلال المواطنين.

