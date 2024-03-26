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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية

حملات ازالة
حملات ازالة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وطلخا ونبروه لإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة كشك أقيم بالتعدي على الزراعة في قرية ميت لوزا التابعة للوحدة المحلية بطناح وايضا إزالة هنجر علي مساحة 300 متر مربع بطناح، كما تم تنفيذ إزالة ٧ حالات تعدٍ بالبلوك الأبيض بقرية نقيطة ومنية سندوب، كما تم إزالة بلوك معروش بالبرامون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محيى الدين بشير رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة عقار عبارة عن أرضي مسقوف بصبة خرسانية بأرض منطقة سامى العجيرى داخل الحيز العمرانى على مساحة 80 مترا، كما تم إزالة حوائط بالطوب الأحمر على مساحة 100 متر مربع بمنطقة عبد الله بالجسر الواقى خارج الحيز العمرانى وتم اتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية للدور السابع علوي مخالف بتقسيم العلميين بمدينة طلخا كما تم متابعة ومراجعة التراخيص الصادرة للبناء بعدد من المناطق نطاق المدينة والقري التابعة ومطابقتها للأعمال علي ارض الواقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر. 

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات على أراضي الدولة التعدى على الأراضى البناء المخالف الأراضى الزراعية محافظ الدقهلية مراجعة التراخيص مدينة المنصورة

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