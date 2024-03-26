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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحتك أصل الحكاية".. تعزيز الخدمات الطبية لطلاب التربية الخاصة ببني سويف

صدى البلد

نظمت مديرية التربية والتعليم، قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة الاتصالات للتنمية ورعاية المجتمع بالقاهرة، والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "صحتك أصل الحكاية " للكشف على أمراض السمع والتي تم تنفيذها من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ، بهدف تعزيز وصول الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.

وأشار هاني عنتر، وكيل التعليم، إلى أن القافلة تشرف عليها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ، وتستهدف تقديم حزمة من الأنشطة والفعاليات منها : توفير قوافل العيادات المتخصصة  للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر انتشاراً  بين الطلاب وأولياء أمورهم ، والحد من الأمراض المنتشرة بين أطفال  مدارس التعليم الأساسي ، وإجراء العمليات وتوفير النظارات الطبية وإقامة ندوات توعوية ودورات تدريبية للإسعافات الأولية وتوفير سجلات طبية شخصية رقمية لكل مستفيد من القوافل الطبية  .

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من جهته أشار أيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية إلى أن  القافلة الطبية يأتي في إطار أنشطة مبادرة " صحتك أصل الحكاية " وبناء على تعليمات الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار بالوزارة ، موضحاً  أنه تم خلال الفترة الماضية الفحص الطبي والكشف على العشرات من تلاميذ مدارس التربية الخاصة (  النور للمكفوفين ، الصم وضعاف السمع بعطف افوه، التربية الخاصة باهناسيا )

 

الصم وضعاف الدكتور محمد هاني الخدمات الصحية الدكتورة مديرية التربية والتعليم مديرية الزراعة نظارات مواجهة التعديات مشاركة مدارس التعليم

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