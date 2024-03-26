رسميا.. مجلس الامن الروسي: أوكرانيا تقف وراء هجوم موسكو

وجه الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أصابع الأتهام أوكرانيا بالوقوف خلف اعتداء موسكو



وأعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي أن أوكرانيا تقف وراء الاعتداء الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو وأوقع 139 قتيلا.



وجاء ذلك ردا على سؤال إذا كانت كييف أو تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الهجوم، يقف وراء الاعتداء الذي وقع الجمعة، قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف “بالطبع أوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر الإثنين بوقوف “داعش الإرهابية” خلف الهجوم، لكنه شدد على ارتباطهم بأوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف.

ورفضت السلطات الروسية توضيح تفاصيل ضلوع أوكرانيا هذا، مكتفية بالقول إن المهاجمين الأربعة الذين تم توقيفهم حاولوا الفرار في سيارة إلى أوكرانيا.