تحصين 11400 رأس ماشية ضمن حملة مواجهة أمراض الحُمى القلاعية ببني سويف

تواصل مديرية الطب البيطري ببني سويف فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

تضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 11 ألف و431 رأسا، منها( 10 آلاف و258من الأبقار، و 1173من الجاموس)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـرابع والعشرين من نفس الشهر

فيما أشار مدير عام الطب البيطري "د. أحمد الجبالي" إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية