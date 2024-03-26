هل الأرملة لها ثواب الاعتكاف على تربية أولادها؟.. علي جمعة يرد

اجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن سؤال ورد اليه خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع، اليوم الثلاثاء:مضمونة:" هل المرأة التي توفي زوجها لها ثواب ان عكفت على تربية أولادها ولم تتزوج ؟".

ليرد جمعة موضحا "مين اللى قال إنها لا تتزوج، هى ملقتش حد يتجوزها فصبرت على أولادها وكافحت وكدت، هتأخد ثواب أكبر".

وتابع: "المشكلة هنا إن المرأة متعلقة زيادة عن اللزوم بولادها ودى طبيعتها والحمد لله إنها كده، فالمرأة يخرج منها الحياة، وهى متعلق غير مبرر وغير معروف، حب من غير أى غرض أو سبب، ولما الراجل يموت بيكون نظرها على ولادها، فالراجل عمله يكون فى الخارج، لكن المرأة تستطيع إنها تعمل لكن عملها الأساسي فى البيت".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.