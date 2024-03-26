هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد

تناولت صحيفة هاآرتس العبرية موضوع امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ورأت الصحيفة العبرية أن الأمر يشكل فشلا جديدا لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هاآرتس - في افتتاحيتها- إن نتنياهو أضاف إلى قائمة "إخفاقاته المجيدة"، أزمة دبلوماسية مع أقرب حلفاء إسرائيل وحاميتها في الخارج، التي بذلت قصارى جهدها للوقوف إلى جانبها منذ بداية الحرب.

وبدلا من الاعتراف بفشله، وتغيير موقفه من واشنطن، والاعتذار للإسرائيليين عما جلبه عليهم والاستقالة، اختار نتنياهو الاستمرار في شجب واستفزاز الأمريكيين، وفقا لـ هاآرتس.

ومن دون أدنى قدر من التواضع، ألغى نتنياهو إرسال وفد كان مقررا إلى واشنطن، واتهم واشنطن بالتخلي عن "الموقف الأمريكي الثابت" وبالتالي "الإضرار بالمجهود الحربي"، واتهم مكتبه واشنطن بتقويض الجهود الرامية إلى تحرير الاسرى وإعطاء نفس داعم لحماس، في خطوة تعني "اتهام الأمريكيين بدعم الإرهاب"، وفقا لـ هاآرتس.

ونبهت افتتاحية الصحيفة إلى أن الأمريكيين بذلوا قصارى جهدهم ليوضحوا لإسرائيل أن صبرهم قد نفد، وأبدوا معارضتهم الشديدة للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.