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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمنع الزيادات غير المبررة.. برلمانية تطالب بالتوسع في إقامة معارض السلع المخفضة

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، باتفاق رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمصنعين خلال اجتماعه معهم، على بدء خفض الأسعار بنسب 15% و20% مع إمكانية الوصول إلي 30 % بعد عيد الفطر المبارك .

وقالت " نبيه" في تصريحات صحفية لها ، ان الحكومة تسعي جاهدة لخفض أسعار السلع للتخفيف عن كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للخروج من الازمة الإقتصادية مشيرة إلى أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض السلع حدت من الارتفاعات غير المبررة في الاسعار من قبل التجار.


وطالبت "نبيه" بضرورة التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة للمواطنين وضرورة الرقابة علي الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة مطالبة أيضاً بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية والمعارض للحد من زيادة الأسعار.

 يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

شيماء محمود نبيه التضامن الاجتماعي التجار مجلس الوزراء عيد الفطر

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