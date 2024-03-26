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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الفطر المبارك|صور

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رفقة وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال اللقاء: «نشعر بسعادة كبيرة بزيارة فضيلتكم، صاحب المواقف الوطنية المؤثرة، ونؤمن بأن لقاءنا في الأعياد هو لقاء محبة صادق من القلب"، مضيفا "ونحن معًا في قلب العاصمة الإدارية اليوم نشكر الله على سلام واستقرار بلادنا، ونشكر القيادة السياسية التي توكد دائمًا على معنى وقيمة المواطنة".

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر، قائلًا: "تهنئة اليوم تعكس حقيقة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها ونحن في عصر المواطنة على أرض الواقع" مضيفًا "يجمعنا تاريخ من العمل المجتمعي الصادق، ودور الهيئة الإنجيلية الوطني وتأثيرها الحيوي في المجتمع المصري تحت مظلة التحالف الوطني، والمساهمة في صكوك الأضاحي يعكس نموذج المواطنة الكاملة".

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