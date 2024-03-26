مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على عدد من بروتوكولات التعاون

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وشركة دلتا لمعالجة المياه مغناطيسياً ، الموافقة على برتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وشركـة بيتي لمنتجات الألبـان، الموافقة على مذكرة التعاون بين جامعـة الإسكندرية ( كلية طب الأسنان) وبرنامج نظم المعلومات الصحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة والفاعليات بكليات ومعاهد الجامعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات العلمية والقوافل الطبية والمجتمعية والتوعوية ومعارض اهلا رمضان ومعارض للأدوات المكتبية واللقاءات الطلابية خلال شهري فبراير ومارس 2024.

ووافق المجلس على ترقية ٢٢ عضو هيئة تدريس، ١١ إلى وظيفة أستاذ، و١١ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٣ مدرس، ومنح ٨٠ درجة دكتوراه و١٤٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.