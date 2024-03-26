اتفاقية جديدة لإنهاء إضراب عمال السكك الحديد في ألمانيا

قامت شركة النقل الألمانية "دويتشه بان" بالتوصل إلى اتفاق مع سائقي وعمال الشركة، بعد مفاوضات استغرقت 5 أشهر وبدأت بعد إضرابات، ينص على تخفيض ساعات العمل أسبوعيا.

وحسب الاتفاق، سيعمل سائقو القطارات وبعض العاملين في الشركة الرئيسية المشغلة للسكك الحديد في ألمانيا 35 ساعة أسبوعيا بدلا من 38 ساعة أسبوعيا بحلول 2029 دون خفض رواتبهم، لكن سيكون لديهم خيار العمل لفترة أطول مقابل أجر أعلى، وفق ما أعلنه الجانبان الثلاثاء.

ومن أبرز نقاط الخلاف مطلب النقابة بتقليص ساعات العمل دون خفض الأجور. ووافقت بعض شركات التشغيل الأصغر، لكن شركة التشغيل الرسمية "دويتشه بان" رفضت في البداية.

ويشهد الاتفاق تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة على 4 مراحل من 2026 حتى 2029. لكن سيحق للعاملين اختيار العمل بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا مقابل الحصول على أجر أعلى.