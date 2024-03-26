وقع وهو بيلعب كورة.. وفاة طالب في مركز شباب العجوزة

فارق طالب بالجامعة الأميركية، الحياة أثناء لعبه كرة القدم بمركز شباب العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال الجيزة، العميد عمرو حجازي، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى العجوزة بوصول شخص متوفى حيث سقط أرضًا أثناء لعبه كرة القدم بمركز شباب العجوزة.

على الفور، انتقل رئيس المباحث، المقدم حسام العباسي، والقوة المرافقة له، وتبيّن أنه أثناء قيام “هاني.ع” (20 عامًا، طالب بالجامعة الأميركية)، بلعب كرة القدم في مركز شباب العجوزة، اصيب بتشنجات وسقط أرضًا، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة، وفشلت محاولات إسعافه وفارق الحياة.