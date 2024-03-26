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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سالم يكشف عن عدد الجماهير المسموح بدخولها مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

احمد سالم
احمد سالم

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن الحصول على موافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، إنه تم تحديد 15 ألف مشجع لمباراة  الذهاب وفقا لرغبة نادي مودرن فيوتشر صاحب الملعب، فيما تم تحديد 30 ألف لحضور مباراة الإياب التي تقام 7 أبريل باستاد القاهرة.

وشدد سالم، على ضرورة زيادة أعداد الجماهير بأعداد أكبر من ذلك في المباريات المُقبلة، وعودة الأسر المصرية للمدرجات من جديد، والتعامل مع حضور الجماهير بشكل تجاري.

وتطرق المتحدث الرسمي للحديث عن تفاوت عدد المباريات بين فرق الدوري، قائلا ما نراه في الدوري المصري لا يحدث في أي دوري في العالم، وهذا يؤثر بشكل كبير على قيمة ومستوى الدوري المصري.

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا، قرار تأجيل مباراة بلدية المحلة، يمنح لاعبي الزمالك فرصة أكبر للاستعداد لمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الزمالك فيوتشر

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