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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد..

شريف سلامة يستعد لتصوير فيلم "أسد الأسود" مع محمد دياب

شريف سلامة
شريف سلامة

كشف الفنان شريف سلامة عن استعداده للتصوير دوره فى فيلم " أسد الاسود" مع محمد رمضان والذى من المتوقع أن يعرض فى الفترة المقبلة.

وقال شريف سلامة لصدى البلد: اقوم بتصوير فيلم "أسد الأسود" مع المخرج محمد دياب بعد رمضان وأقدم فيه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة.

وقد عرض للفنان شريف سلامة فى رمضان الحالى مسلسل كامل العدد + 1 وقد نشر لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح صورة أثناء مشاهدته مسلسل “كامل العدد +1”، المشارك فى الماراثون الرمضاني هذا العام.

وردت الفنانة دينا الشربيني على تلك الصورة التى نشرها محمد صلاح قائلة: “من ستوري فخر العرب بنحبك أوي”.

ومسلسل “كامل العدد بلس ١” يعرض حصريا على قناة on، وقناة on دراما.

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

الفنان شريف سلامة المخرج محمد دياب شريف سلامة مسلسل “كامل العدد 1” مسلسل كامل العدد 1

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