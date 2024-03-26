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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص بالجيزة وشمال سيناء لتوعية المرأة

وحدات تكافؤ الفرص
وحدات تكافؤ الفرص

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، جهود وحدات تكافؤ الفرص بمحافظتي الجيزة وشمال سيناء في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وحمايتها ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات المرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودعمها ومنحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات للقيام بدورها في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه في محافظة الجيزة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وتحت اشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة هبه رفعت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، نظمت ادارة الطفولة والأمومة وشئون المرأة وتكافؤ الفرص بمركز ومدينة البدرشين ندوة بمدرسة الشهيد بهجت شقير الثانوية الصناعية بنين بالتنسيق والتعاون مع  التربية والتعليم، ندوة تناولت الاستغلال الأمثل للموارد البشرية عن طريق تدريب الشباب والتركيز على العمالة الفنية التي ترفع من مستوى التنافسية بينهم وخلق روح، كما تم التعريف بخط النجده١٦٠٠٠ والمصلحة الفضلي للطفل والمشاكل التي يتعرض لها الطفل وأشارت  إلي أن الخط مفتوح يومياً على مدار الساعة، وبلغ عدد الحضور عدد 30طالب من المدرسة.

كما نظمت ادارة شئون المرأة ومسئولة الامومة برئاسة وفاء تاج في مركز ومدينة منشأة القناطر قافلة طبية ضمن حقك تنظمى لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بالجيزة بالوحدة الصحية بأبوغالب بالوسائل المجانية، كما تم الحديث مع السيدات على أهمية التنظيم وعن كيفية اختيار الوسيلة المناسبة لكل سيدة وكان إجمالي المستفدين ٨٠ سيدة نوع الوسيلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في محافظة شمال سيناء، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واشراف اللواء اسامة الغندور السكرتير العام بالمحافظة، نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة سلسلة ندوات توعوية عن العنف والتنمر والابتزاز بالمعاهد العليا بشمال سيناء ،حيث نفذت الوحدة اولى ندواتها التوعوية عن العنف والتنمر والابتزاز  بالمعهد العالي العلوم التجارية  والحاسب الآلي وذلك بالتنسيق مع منطقة الوعظ بشمال سيناء، والهدف من هذه الندوات  هى كيفيه مواجهة العنف بجميع أشكاله والتنمر وأيضا الابتزاز.

 وتناولت الندوة مخاطر التنمر والعنف  والابتزاز  وحكم الدين فى ذلك، كما ناقش فضيلته أهميه الحفاظ علي مبادئنا وتعاليم ديننا السمح  وأهميه التواصل مع الوالدين، واختتمت الندوة بتنفيذ ورش عمل عن الابتزاز والتنمر مع طلاب المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي .

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التنمية المحلية وحدات تكافؤ الفرص الجيزة سيناء المراة

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