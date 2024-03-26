4 اختصاصات للمجلس الأعلى للضرائب عقب صدور قرار جمهوري بتشكيله

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والتخطيط والمالية والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.

ويباشر المجلس الأعلى للضرائب بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ١٢٩ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه الاختصاصات التالية:

- العمل على تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي

- اتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية في الالتزام بتطبيق الحياد الضريبي

- دراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وابداء الرأي بشأنها واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وإسلوب القياس والمتابعة.

- دراسة اي تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.