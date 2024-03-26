قانون التجنيد.. إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يجتمع مرة أخرى مع "الحريديم"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي من المفترض أن يوافقوا فيه على نص الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين "الحريديم" تم إلغاؤها اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة مع ممثلي اليهود المتشددين ووزير العدل ياريف ليفين، الذي سيحاول مرة أخرى التوصل إلى نص متفق عليه بشأن “قانون التجنيد”.

ووفقا للصحيفة لم يتم حل الخلاف بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى نسخة متفق عليها سيتم طرحها للموافقة عليها من قبل الوزراء.

وبالأمس، تقرر حذف البند الذي بموجبه سيتم رفع سن الإعفاء، وهو 26 عاما حاليا، إلى 35 عامًا من جدول الأعمال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الطائفة المتشددة إن الفصائل الحريدية قررت التخلي عن القسم المهم بشأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الحكومة اليوم، وإلغاء البند المتعلق بزيادة سن الإعفاء 35 عاما.

في الوقت نفسه، قال عضو بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن الاقتراح المعدل الذي سيتم توزيعه على الوزراء سيتضمن عقوبات مالية - ووفقا له، سيتم طرحها لأول مرة بالموافقة من الأحزاب المتطرفة.