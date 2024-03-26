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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق هائل بقرية سياحية بطريق "المحلة _المنصورة" .. شاهد

حريق القرية السياحية
حريق القرية السياحية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت بمحتويات احدي القري السياحية تقع علي مساحة 3 أفدنة بطريق "المحلة _المنصورة" إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء الأمر الذي أدى إلي تصاعد الأدخنة واحتراقه بالكامل وتم الدفع بنحو 7 سيارات مطافىء الأمر الذي خلف خسائر مالية تكلفتها 3 مليون جنيه. 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حريق هائل اندلعت نيرانه باحدي القري السياحية بنطاق دائرة المركز. 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب7 سيارات مطافىء وتم إخماد نيران حريق.

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كما أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات الاختناق جراء تصاعد ادخنه الحريق وكبد خسائر مالية أولية تصل إلي 3 مليون جنيه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية ومعاينة موقع الحادث.

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