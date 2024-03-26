بتخفيضات 50%.. أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور بمعرض وزارة الزراعة|فيديو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بمعرض خير مزارعنا لأهالينا التابع للوزارة بالدقي استعداد لعيد الفطر المبارك.



وأكدت الوزارة أن منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

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تخفيضات ل 50%



وقال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، طرح كعك وبسكوت العيد في منافذ وزارة الزراعة؛ بتخفيضات تتراوح بين 40% و 50%، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " خير مزارعنا لأهالينا " .

وأضاف "صالح" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن جميع المنتجات بالمنافذ ذات جودة عالية، ويتم إنتاجها بإشراف ورقابة صحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح " مستشار وزير الزراعة" أن الأسعار تناسب جميع الفئات ونستهدف خلق روح المنافسة فى الأسعار داخل الأسواق ، لافتا إلى أن سعر كيلو البسكويت النشادر ب 160 جنيهًا، والبسكويت اللوكس ب180 جنيهًا، أما سعر كيلو الكعك السادة ب 220 جنيهًا، ويصل سعر كيلو الكعك بالعجوة والمكسرات ب 250 جنيها، أما الكعك المشكل بالمكسرات ب 350 جنيهًا

وتابع قائلا :" يصل سعر كيلو بيتي فور المشكل ب 200 جنيهًا، أما الغريبة السادة تصل سعرها إلي 180 جنيهًا، أما الغريبة بالمكسرات فيصل سعر الكيلو منها إلي 220 جنيهًا " .