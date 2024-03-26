سلع أساسية أسعارها نزلت بالفعل .. كيف نسفت الحكومة الاحتكار وأنهت جشع التجار؟

استغل بعض التجار الأزمة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، وعملوا على رفع أسعار السلع بصورة غير منطقية، الامر الذي تصدت له الحكومة المصرية، وعملت على مواجهة جشع التجار وتوفير السلع للمواطن المصري، بأسعار أقل.



الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق بسبب عدم تدبير الدولة للدولار، إلا أن هذا الأمر دفع الحكومة المصرية لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة، تقديرًا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار.

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة والبنوك بعد تدبير العملة الصعبة أنهوا إجراءات الإفراج عن بضائع بحوالي 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى إخراج بضائع بقيمة 2.8 مليار حتى الأن، قائلاً:

«فية بضائع في الموانئ بـ 1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكثر، لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا... قبل كدة كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لأن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص؟ هل ده منطق؟!».



أسعار السلع بعد قرارات الحكومة الجديدة



تباينت أسعار السلع الأساسية، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، حيث ارتفع سعر الأرز والدقيق والفول والمكرونة، وتراجع سعر الزيت والسكر، وفي نفس السياق انخفضت أسعار بعض السلع بما ىيتراوح بين 15% و 20% بعد قرارت الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض ويزداد تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر:



أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة



الأرز المعبأ 27 جنيهًا.

الدقيق المعبأ 24 جنيهًا.

السكر 27 جنيهًا.

كيلو البطاطس 5 جنيهات.

كيلو الجزر 5 جنيهات.

كيلو البصل 10 جنيهات.

كيلو الخيار 10 جنيهات.

كيلو الطماطم 5 جنيهات.

كيلو اللبن السائب 25 جنيها.

كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه.

كيلو اللحم المفروم البلدي 300 جنيه.

كيلو الكبدة البلدي 300 جنيه.

كيلو السمك البلطي درجه أولي 70 جنيها.

كيلو السمك البلطى ⁠درجه ثانية 60 جنيها.

كيلو السمك البلطى درجه ثالثة 50 جنيهًا.

كيلو السمك ⁠البوري 150 جنيهًا.



أسعار السلع والمواد الغذائية اليوم في الأسواق



سعر الأرز المعبأ حيث سجل متوسط سعر الكيلو منه اليوم 36.7 جنيه.

سجل سعر السكر المعبأ اليوم 46.44 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ اليوم 59.96 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ اليوم 29.79 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس اليوم 97.87 جنيه للتر.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 74.61 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 32.12 جنيه للكيلو.

سعر البيضة البلدي: 6.22 جنيه.

سعر البيض الأبيض: 5.71 جنيه.

سعر البيض الأحمر: 5.71 جنيه.