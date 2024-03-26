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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية شلشلمون بمنيا القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شلشلمون التابعة لمركز ومدينة منيا القمح ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و ذلك بحضور ، كلاً من مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة شلشلمون البيطرية  بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد  تناسليات الهرم  وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واكد مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٢٦٦) رأس ماشـية  ورش (٣٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (١١٠) رأس ماشية وأمراض تنفسية لعدد(١٠٨) رأس ماشية وأمراض جلدية لعدد (١٠٢) رأس ماشية و إجراء جراحة لـ (٨) رؤوس ماشية وتسجيل عدد (٥) رأس ماشية ، وذلك بالمجان.

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وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

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