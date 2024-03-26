زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو في الغرف المغلقة "أرنب"

تشاجرت مع الأمريكيين كثيرا

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وسط المواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: لقد تشاجرت مع الأمريكيين في حياتي أكثر من نتنياهو".

وقال لابيد في مقابلة نشرت على صحيفة “معاريف” العبرية: عندما يتعلق الأمر بمواجهة حقيقية فإن نتنياهو كان وسيظل أرنبا في الغرف المغلقة".

وأضاف: هذه ليست مواجهة مع الأمريكيين، هذه التصريحات لوسائل الإعلام والأفعال سخيفة قليلاً، لإرضاء القاعدة وإظهار أنك مازلت قويا، هذه أشياء ضارة".

وأشار لابيد إلى قرار مجلس الأمن الدولي أمس، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى: "كان سلوك الحكومة الإسرائيلية غير مسؤول للغاية، وكانت لدينا ورقة في أيدينا، وكان بإمكاننا أن نقول نعم، نحن نوافق على قرار الأمم المتحدة وسنذهب إلى وقف إطلاق النار ودع حماس تقول لا".