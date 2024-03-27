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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ابتكر علاجا للسرطان.. علاقة شقيق أحمد سعد بالدكتور زويل ومجالات تخصصه

بعد السخرية منه ..
بعد السخرية منه .. مين هو شقيق أحمد سعد؟

تسبب أحمد سعد في حالة كبيرة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، عقب ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست".

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل العالم سامح سعد وعن المجالات العلمية المختص بها وعن علاقته التي جمعته بالعالم أحمد زويل، وعن تفاصيل اختياره مصر للعمل بها دون على باقي دول العالم.

وتحدث أحمد سعد خلال البرنامج عن شقيقه العالم سامح سعد وسخر منه ليتصدر بعد ذلك محركات البحث في "جوجل" ويتسأل الجميع عن عن تفاصيل خاصة بالعالم المصري سامح سعيد عبر محركات البحث الشهيرة ما جعله يتصدر الترند.

وفي الفيديو التالي تفاصيل العالم سامح سعد وعن المجالات العلمية المختص بها وعن علاقته التي جمعته بالعالم أحمد زويل، وعن تفاصيل اختياره مصر للعمل بها دون على باقي دول العالم.

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