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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الآلاف من مختلف الجنسيات يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهد آلاف المصلين اليوم الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الأنبياء برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي الأنبياء والحج، برواية قالون عن الإمام نافع المدني، وابن وردان عن الإمام أبي جعفر المدني، وورش عن الإمام نافع المدني.

وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، وصلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  والشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء، الشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، مع التلاوة من سورة الحج، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

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العشاء التراويح الجامع الازهر شهر رمضان

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