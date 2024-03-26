وكيل صحة الدقهلية: تنمية قدرات ومهارات الممرضات للتميز في الأداء

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا مع رئيسات تمريض المستشفيات لمتابعة خطة العمل بحضور أميمة صبحي العوضي مدير إدارة التمريض بالمديرية ومصطفى نصر مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية .

ناقش مكين، خلال الاجتماع المعوقات والتحديات التى تواجه افراد هيئة التمريض بالمستشفيات إلى جانب خطط العمل الحالية والمستقبلية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بمواعيد وساعات العمل، مطالباً أعضاء الهيئة التمريضية بالحرص على تنمية القدرات والمهارات من أجل تميز الأداء المهني.

وفى نهاية الاجتماع، استمع مكين لتطلعاتهم ورؤيتهم ومطالبهم التي يأملون فى بحثها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.