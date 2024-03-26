عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: تنمية قدرات ومهارات الممرضات للتميز في الأداء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، اجتماعًا مع رئيسات تمريض المستشفيات لمتابعة خطة العمل بحضور أميمة صبحي العوضي مدير إدارة التمريض بالمديرية ومصطفى نصر مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية  .

ناقش مكين، خلال الاجتماع المعوقات والتحديات التى تواجه افراد هيئة التمريض بالمستشفيات إلى جانب خطط العمل الحالية والمستقبلية. 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بمواعيد وساعات العمل، مطالباً أعضاء الهيئة التمريضية بالحرص على تنمية القدرات والمهارات من أجل تميز الأداء المهني.

وفى نهاية الاجتماع، استمع مكين لتطلعاتهم ورؤيتهم ومطالبهم التي يأملون فى بحثها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.

بالمستشفيات صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل صحة الدقهلية هيئة التمريض الصحة بالدقهلية تنمية القدرات والمهارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

الإمارات والأردن يعلنان تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

بيان عاجل من الإرياني بشأن اعتراف قائد ميليشيات الحوثي بقتل آلاف اليمنيين

أجر قراءة القرآن في شهر رمضان.. به ارتفع شأنه وزاد قدره

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

إسرائيل تعترف باغتـ يال مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ