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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات والأردن يعلنان تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

صدى البلد

أعلنت الإمارات والأردن اليوم الثلاثاء تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية وسلاح الجو الملكي الأردني، إنهما قاما بعملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة.

وبلغ إجمالي المساعدات الاغاثية التي تم اسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 28 طناً من المساعدات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن أسفه للتقارير التي تفيد بأن العديد من الفلسطينيين غرقوا أثناء محاولتهم انتشال المساعدات التي أسقطتها الطائرات من الجو قبالة ساحل شمال غزة.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن هذه الحادثة "إنها مأساة"، مضيفا أن هؤلاء الأفراد ماتوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة إنها مأساة أنهم شعروا باليأس لدرجة أنهم اضطروا للسباحة في البحر لمحاولة استعادتها في المقام الأول.

إنزال جوي في شمال غزة شمال قطاع غزة وزارة الدفاع الإماراتية سلاح الجو الملكي الأردني المساعدات الإغاثية

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