رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: يجب نقل السيطرة على قطاع غزة إلى أوروبا

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إيهود أولمرت، إنه يؤيد نقل السيطرة على قطاع غزة إلى قوة دولية مكونة من جنود أوروبيين، ومن ثم إلى أيدي فلسطينية.

وفي مقابلة على قناة "أمريكا على مفترق الطرق" على اليوتيوب، قال أولمرت: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدخل من قبل قوة دولية مكونة من جنود أوروبيين للسيطرة على غزة لفترة مؤقتة مدتها عام ونصف من أجل السيطرة على غزة، واستكمال العملية العسكرية الإسرائيلية، وهي تدمير بقايا حماس من المنطقة".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الأسبق: هذا أمر ممكن تحقيقه، وبعد ذلك سيأخذ مكانهم الفلسطينيون والدول العربية المعتدلة".

وبحسب أولمرت: "يجب ألا تتجاهل الحكومة الإسرائيلية الصورة الأوسع، وأهمية المجتمع الدولي لقوة إسرائيل، وأهمية استمرار الدعم الأمريكي".

وأكد أولمرت "إننا نخسر الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا يمكن أن يكون تهديدا أكثر خطورة لأمن إسرائيل من تدمير كتيبتين أخريين لحماس".

وفيما يتعلق بقضية الأسرى، قال أولمرت: "سيتعين علينا أن نقدم أكثر بكثير مما نريد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين. والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو ما هي الأولوية القصوى لإسرائيل؟"

وقال: "أعتقد أن عودة الأسرى في هذا الوقت هي أهم وأهم وأهم ما يمكن أن نحققه، وكل شيء آخر يجب أن يخضع لهذه القضية التي هي في طور المفاوضات حاليا".