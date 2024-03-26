الجيش الأوكراني: التصدي لـ 44 هجوما روسيا في خمسة قطاعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أنها تمكنت من التصدي لـ 44 هجومًا روسيًا في خمسة قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها على محور نوفوباليفكا.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه في المجمل، تم تسجيل 50 اشتباكًا قتاليًا على خط المواجهة خلال النهار، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقصفت الطائرات الأوكرانية موقعين لقيادة الجيش الروسي وثمانية جنود ومعدات عسكرية في مناطق تمركز القوات الروسية.

وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية ثلاثة أهداف معادية، بما في ذلك نظام دفاع جوي وقطعة مدفعية ومستودع ذخيرة.

على مدار اليوم، شن الجيش الروسي 4 ضربات صاروخية و52 غارة جوية ونفذوا 43 هجومًا من طراز MLRS على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمستوطنات.