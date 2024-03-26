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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركاء معًا.. 4000 مصري على مائدة إفطار الهيئة الإنجيلية بالمنيا|صور

التحالف الوطني
التحالف الوطني

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الثلاثاء، إفطارًا بمقر اطسا سنتر بمحافظة المنيا، وشارك في الإفطار أكثر من ٤٠٠٠ مصري من المستفيدين، مزارعي مبادرة ازرع وأهالينا من المستفيدين من برامج التنمية والحوار المتعددة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للتحالف الوطني بمحافظة المنيا، والقيادات الدينية وقادة مؤسسات المجتمع المدني.


وقالت الأستاذة سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "سعداء اليوم للمشاركة في الإفطار مع أهالينا من محافظة المنيا، ومستمرون في الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم على مستوى الجمهورية، ويشارك اليوم أكثر من ٤٠٠٠ من شركاء الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني لدعم الأسر الأولى بالرعاية".

ومن جانبها أكدت الأستاذة هبة يسري، مدير برامج الحوار بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة، على مشاركة أعضاء برامج الحوار للهيئة الإنجيلية، في دعم قيم العيش المشترك من خلال الشيوخ والقساوسة والواعظات والداعيات والإعلاميين والأكاديميين، والذين لهم دور عظيم في تأصيل قيم الحوار وبناء السلام المجتمعي.

 

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