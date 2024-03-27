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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة منذ 2010|أحمد موسى: 90 ألف متفرج بمباراة كرة قدم في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدَّث الإعلامي أحمد موسى، عن أجواء مباراة مصر وكرواتيا التي تقام على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن البطولة الودية التي تجمع المنتخبين إلى جانب تونس ونيوزيلندا.
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجمل ما في اللقاء هو الجماهير وكان أول من طالب بحضور 80 ألفًا من المشجعين وهو ما لم يتوقعه أحد ولكنه وثق في المشجعين المصريين وكانوا عند حسن ظنه.
ولفت إلى أنه لا يوجد موطئ لقدم في هذا الملعب العملاق الذي يعد تحفة حديثة في الملاعب العالمية، مضيفا أن مصر تنتقل لأول مرة لهذا الحضور الجماهيري الكبير الذي يقترب من 90 ألفًا لأول مرة منذ 2010 .
وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن أكبر عدد من الجماهير المصرية في الملعب كان 70 ألفا في مباراة مصر والكونغو التي تأهل منها الفراعنة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.
وأضاف أن ستاد العاصمة الإدارية هو الثاني من حيث السعة الاستيعابية على مستوى القارة الأفريقية، موضحا أننا نرى مشهدا ولا أروع يبرز حجم الإنجاز في مجال المنشآت الرياضية.
وأردف أن الجماهير بدأت منذ الساعة الواحدة ظهرًا تتوجه إلى الاستاد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتناولوا الإفطار هناك وأقاموا الاحتفالات كما لو كانت بطولة كأس العالم وليس مجرد لقاء ودي.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن احتفالات الجماهير والإخراج الرائع والتصوير الرائع والاستاد الرائع في العاصمة الإدارية الجديدة درة الملاعب في المنطقة.
وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتمد بطولة كأس مصر وسوف تقام كل عامين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واختتم أن مصر تستعد لاستقبال واستضافة وتنظيم أي حدث رياضي عالمي، موضحاً أن كرواتيا تقابل مصر ويقودها لوكا مودريتش واحد من أساطير العالم وأفضل لاعب في العالم أكثر من مرة وأسطورة ريال مدريد الإسباني حاليًا.
 

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