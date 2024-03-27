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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة كبير|أول تعليق من خالد الغندور بعد خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا

خالد الغندور
خالد الغندور

علّق الإعلامي خالد الغندور على خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور: «كرواتيا تهزم منتخب مصر بهزيمة كبيرة 2/4، لتتوّج بطلًا لبطولة كأس العاصمة مصر».

وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

 

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

 

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

 

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

 

وفي الدقيقة 77، سجل كراماريتش الهدف الثالث، بعدما أرسل لوفرو ماير عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها أندري كراماريتش رأسية قوية على يسار أبو جبل داخل الشباك.

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