عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور بعد هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً للجمهور بعد خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: منتخب مصر يحقق فضية كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 .. إيه رأيكم في المباراة؟.

وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

 

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

 

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

 

وفي الدقيقة 77، سجل كراماريتش الهدف الثالث، بعدما أرسل لوفرو ماير عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها أندري كراماريتش رأسية قوية على يسار أبو جبل داخل الشباك.

منتخب مصر كروتيا و منتخب مصر هزيمة منتخب مصر كرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

الأتربة تهدد الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة فى ربيع2024

9 إصابات في «قباطية» .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها

الكرواتي لوكا مودريتش يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر

أسماء جلال تكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من "أشغال شاقة"| خاص

روسيا: ملتزمون بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

أول صور لمرسيدس G-Class 2024 فيس ليفت الجديدة.. من الداخل والخارج

أول صور تشويقية لسيارة لاندروفر Defender OCTA الجديدة| شاهد بالمواصفات

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ