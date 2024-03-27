آخرنا دور الـ16 ببطولة أفريقيا.. ناقد رياضي يسخر من منتخب مصر|ماذا قال؟

علق الناقد الرياضي شادي عيسي على خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: منتخب مصر مع حسام حسن محتاج تواجد أحمد حسن وحسني عبدربه ومحمد شوقي، وطالما مفيش هؤلاء يبقي المنتخب بالعافية هايصعد للمونديال وفي بطولة أفريقيا آخرنا دور الـ 16 برضه.

وكان قد أحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77، سجل كراماريتش الهدف الثالث، بعدما أرسل لوفرو ماير عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها أندري كراماريتش رأسية قوية على يسار أبو جبل داخل الشباك.