لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

في خطوة جديدة نحو بيئة نظيفة، أطلقت هوندا سيارة مثالية تعمل بالهيدر جين، مثل الطراز القياسي لهوندا CR-V، يتميز الجيل الجديد بأداء محسن وقدرة على التوفير في استهلاك الوقود، لكنه يتميز بالقدرة على العمل بخلية الوقود الهيدروجينية، يُعد هذا الطراز واحدًا من السيارات القليلة التي تعتمد على هذه التقنية البيئية المتطورة.

وفقًا لروب كيوغ من شركة هوندا الأمريكية، فإن سيارة هوندا CR-V e:FCEV 2025 تظهر بشكل مختلف قليلاً في المقدمة بفضل غطاء محرك أطول وأجنحة أمامية أكبر.

يتميز الطراز بتجهيزات فاخرة ومُقدم فقط للإيجار لسكان ولاية كاليفورنيا.

ويُعتبر الطراز في الأساس مركبة كهربائية، حيث يمكن إعادة تعبئة خزان الوقود بشكل تقليدي في أحد 68 محطة تعبئة الهيدروجين في كاليفورنيا.

تتحرك السيارة بصمت تام، ولا ينبعث منها سوى بخار ماء نظيف، وعلى الرغم من أن هوندا تقدم السيارة للإيجار فقط، فإنها تمثل استثمارًا نوعيًا في مجال التقنيات البيئية المتقدمة.

تم تصنيع الطراز في نفس منشأة هوندا في أوهايو التي أنتجت سيارة أكورا NSX الهجينة الفاخرة، وتم تطويره بعناية شديدة في جميع مراحل التصنيع.

وقد طبقت هوندا تقنية خلية الوقود الهيدروجينية في السيارات منذ أكثر من 20 عامًا، ولكن هذا الطراز الجديد يتميز ببعض المزايا الفريدة التي لم تكن متوفرة في النماذج السابقة، مثل إمكانية الشحن الكهربائي لقيادة المسافات القصيرة.

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