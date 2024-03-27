أبل تعلن عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين .. تفاصيل

أعلنت شركة "Apple" أبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC سيبدأ في 10 يونيو، حيث من المتوقع أن تستعرض الشركة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيعقد المؤتمر، الذي يُنتظر على نطاق واسع كل عام باعتباره عرضًا رئيسيًا لأخبار برمجيات أبل، من الاثنين 10 يونيو إلى الجمعة 14 يونيو.

وعلى الرغم من أن مؤتمر WWDC العام الماضي ركز على الكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro، والتي تم إطلاقها في المتاجر في فبراير، إلا أنه من المتوقع أن يتحول هذا العام إلى جهود أبل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن أبل مهتمة بترخيص وبناء محرك Gemini AI من جوجل ، والذي يتضمن روبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، في هواتف آيفون القادمة وميزات iOS 18 الخاصة بها.

وكانت كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها أبل مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة وذلك للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين.