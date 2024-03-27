حاولنا نعمل مفاجأة|أول تعليق من حسام حسن بعد خسارة المنتخب أمام كرواتيا

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات كابتن حسام حسن بعد خسارة المنتخب أمام كرواتيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال حسام حسن: «وافقت على البطولة دي للاستفادة الفنية لأنها تعتبر أهم استعداد لماتشين بوركينا وغينيا ..».

وأضاف: «من أهم الإيجابيات عودة الجماهير تاني .. احنا حاولنا نعمل المفاجأة قدام كرواتيا بس احنا كنا بنلاعب لاعيبة متمرسة جداً واستفدنا كتير بس».

وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

