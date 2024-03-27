كان نفسي أفرّح الجمهور.. حسام حسن: الأداء هيختلف بعد عودة هؤلاء اللاعبين

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات كابتن حسام حسن بعد خسارة المنتخب أمام كرواتيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال حسام حسن: "افتقدنا زيزو وإمام عاشور والشناوي ورمضان صبحي والأداء هيختلف بعد عودة كل المصابين..".

وأضاف: «كل اللي مزعلني الجمهور.. لأنهم كانوا عشمانين قوي وكان نفسي أفرّحهم».

وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.