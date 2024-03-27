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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة: حضور جماهيري مُبهر وأداء تنظيمي يَعكس قدرات الدولة المصرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في نهائي كأس عاصمة مصر

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال حضوره نهائي كأس عاصمة مصر: "المباراة النهائية تشهد حضورًا جماهيريًا مُبهرًا، وأداءً تنظيميًا علي أعلي مستوى يعكس قدرات الدولة المصرية في ظل دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي".


جاء ذلك خلال حضور  وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة الفيفا بين منتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن ومنتخب كرواتيا، بحضور قيادات الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائمًا وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.


وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كإحدى المنشآت الرياضية الجديدة الذكية، والمُقامة على مساحة 468 فدانًا، وبها استاد يسع 94 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.


وذكر الوزير أن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية من أهم أولويات خطة الوزارة فى جميع أنحاء الجمهورية، مع وضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب والأندية والاستادات، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، لافتاً إلي الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي نهائي كأس مصر منتخب مصر و كرواتيا

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