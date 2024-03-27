خبراء القنابل يهرعون.. مجهول يلقي الروث على منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي

ألقى رجل مجهول روثًا على منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مما دفع الخدمة السرية ووحدة التخلص من المتفجرات إلى التدخل.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال مسؤول في إنفاذ القانون لصحيفة "بوليتيكو": إن المشتبه به ألقى "كمية صغيرة" من الروث من نافذة السيارة، ما أدى إلى استجابة سريعة من الخدمة السرية وشرطة واشنطن العاصمة مع فرقة مفرقعات.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، أن المادة كانت سمادًا، لكنه قال إنهم استجابوا لـ "طرد مشبوه" بالقرب من منزل سوليفان، لكن لم يجدوا أي تهديد".

وبحسب الشبكة الأمريكية، تقوم الشرطة حاليا بالبحث عن المهاجم الذي لم تحدد هويته.