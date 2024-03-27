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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان.. كارثة صحية لمئات المواطنين بسبب مكمل غذائي

علم اليابان
علم اليابان

دخل أكثر من 100 شخص في اليابان المستشفى بعد تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء من شركة "كوباياشي للأدوية"، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن "عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تناول المكملات ارتفع إلى 106.

وأوضحت الحكومة أنها ستجري مراجعة طارئة لهذا النوع من المنتجات الغذائية، التي تروج لخصائص طبية وتشمل حوالي 6 آلاف منتج تحت مسؤولية الشركات المصنعة".

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اليابانية قولها إنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب هذا النوع من  المكملات الغذائية.

وأعلنت الشركة في وقت لاحق، عن سحب ثمانية مكملات غذائية تستخدم أرز الخميرة الحمراء من الأسواق.

كذلك أبلغت الشركة عما لا يقل عن 26 حالة دخلت المشفى نتيجة تعاطيها مكملات أرز الخميرة الحمراء بعد إصابتهم بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض الكلى، وأبلغ يوم الثلاثاء أن أكثر من 70 شخصا دخلوا المستشفى نتيجة تعاطيهم هذه المكملات.

وانتشرت التقارير الأولى عن حالات تدهور الصحة والتي شملت العلاج في المستشفى بعد تناول مكملات من المفترض أنها تهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم، في الوصول إلى الشركة في يناير من هذا العام.

اليابان مكملات أرز الخميرة الحمراء المنتجات الغذائية مكملات أرز الخميرة أرز الخميرة

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