هل للإرهاب علاقة؟.. تفاصيل جديدة حول انهيار جسر فرانسيس سكوت كي الأمريكي

كشف مسئولون أمريكيون أنه ليس من الواضح سبب انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، بعد اصطدام سفينة كبيرة به.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أضافوا أنه لا يوجد سبب للتوقع بأي شكل بعلاقة الحادثة بالإرهاب.

وكان جسر فرانسيس سكوت كي بمدينة بالتيمور الأمريكية، انهار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، قالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند على منصة «إكس» إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأمر، بالقول إن هناك 8 مفقودين في حادث انهيار جسر في مدينة بالتيمور.

وأضاف بايدن: "طاقم السفينة فقد السيطرة عليها وسلطات إنفاذ القانون تمكنت من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأغلقت الجسر".