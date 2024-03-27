عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا ألعب أحسن منه.. إعلامي يهاجم جوميز بسبب نجم الزمالك

صدى البلد

هاجم الاعلامي إبراهيم عبد الجواد مدرب نادي الزمالك جوميز بعد أخبار منح فرصة لنجم الفريق سامسون.

 وقال إبراهيم عبد الجواد: "ده أنا لو لعبت هبقى أحسن منه، هو لما يعمل باصة يبقى تحسن".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة فريق زد الودية.

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

البرتغالى جوزيه جوميز سبب رحيل مدرب الزمالك سامسون جوزية جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أمين صندوق الزمالك يصدر بيانا ناريا عن غرامة كهربا

خطوة إيجابية لدعم الاستثمار.. الحكومة تسدد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

ترشيحاتنا

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أمر مهين.. البيت الأبيض يستنكر سؤالًا عن خرف بايدن

المستشار ناجي شحاتة لـ «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب

بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ربط القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي .. ادعُ الله بها دائما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

في عيد ميلادها الـ42.. صور آثارت ضجة لـ كندة علوش| شاهد

فستان جريء.. جورجينا تخطف الأنظار بصورها| شاهد

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ