الأردن.. إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية

أخمدت كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد بالأردن، حريقا شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت (50) م2 بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مع الحريق، لافتًا إلى الطواقم تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة.

وأضاف أن الحريق وقع في منطقة مأهولة بالسكان، لكن طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.

وبين أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.