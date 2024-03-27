صحف الإمارات اليوم.. مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة.. قاعدة الجمهوريين الأمريكيين تتقلص.. وبايدن يهين بوتين مجددًا

دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة

مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وصفه بـ "الجزَار".. بايدن يشتم بوتين مجددا

مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة.. ولا تنفيذ فورياً لقرار مجلس الأمن

خفر السواحل الأمريكي يعلق البحث عن ناجين بعد انهيار جسر بالتيمور

قاعدة الجمهوريين تتقلص ولا تأثيرات على حظوظ ترامب

محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 مدانين باغتيال المعارض شكري بلعيد

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أعلنت عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة.

وعربيًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن لقوا 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت صحيفة "البيان"، إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.

وبشأن التطورات في غزة، قالت صحيفة "البيان"، إن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أنّ دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية فرضت حصاراً على مجمّع ناصر الطبّي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الاحتلال يحاصر مجمّع ناصر الطبّي ويطلق النار والقذائف وغارات عنيفة في محيطه".

أما صحيفة "الخليج" فنقلت أن قطر أكدت أن المحادثات بشأن هدنة وتبادل رهائن في غزة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين حيال عدم إحراز تقدم، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة، في وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية بتنفيذ القرار «فوراً»،

أما عالميًا، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مهين وغير لبق، مرة أخرى أثناء حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.

وتفوه بايدن بهذه الكلمات غير اللائقة، في سياق زيادة الضرائب على الأغنياء من أجل تخصيص المساعدات لأوكرانيا.

وقال: "تخيلوا ما يمكننا فعله بهذا (الدخل من الضرائب المرتفعة على الأغنياء). يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، بما في ذلك الاهتمام أخيرا بحماية أوكرانيا من الجزار بوتين".

ومن صحيفة "الاتحاد"، قال خفر السواحل الأمريكي إن الأشخاص الستة الذين فقدوا إثر انهيار جسر في بالتيمور بعد اصطدام سفينة شحن به يفترض أنهم لقوا حتفهم، كما أعلن خفر السواحل تعليق البحث عن ناجين.

كما نقلت أيضًا أن خبراء ومحللين أكدوا أن ثمة اتجاهاً متنامياً في الشارع الأمريكي، نحو تبني توجهات أكثر استقلالية من الوجهة السياسية، بعيداً عن الانتماء الصريح لأيٍ من الحزبين الكبيرين في البلاد.

وأشار المحللون إلى أن هذا التوجه مستمر منذ نحو عشرين عاما، بحسب دراسات للرأي العام، أظهرت وجود انخفاض مطرد، في الميل للانتماء الحزبي بشكل عام بين الأمريكيين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير، في عدد من يقولون إنهم مستقلون سياسياً، ما يوحي أن هذه الزيادة، تأتي على حساب شعبية الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي.

وجاءت هذه التصريحات، تعقيباً على نتائج استطلاع جديد للرأي، أجرته مؤسسة «جالوب» الأمريكية الشهيرة لقياس الرأي العام، وكشف عن تراجع طفيف في عدد من يعلنون بوضوح تأييدهم للحزب الجمهوري، من 30% في مطلع عام 2020، إلى 28% في فبراير من العام الجاري.