موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

واجه منتخب مصر نظيره المنتخب الكرواتي في مباراة نهائي كأس العاصمة التي استضافتها مصر حيث لقي المنتخب هزيمة بنتيجة 4-2 على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يطمح لتحقيق البطولة الأولى له منذ فترة طويلة، حيث تعود أخر بطولة رسمية دخلت دولاب إنجازات الفراعنة لعام 2010 عندما فاز وقتها ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لمباريات تصفيات كأس العالم والتي ستقام في شهر يونيو القادم، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخبي بوركينا فاسو يوم 3 يونيو وغينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026 رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي".